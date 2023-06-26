رومانو: ميلان يحسم صفقة وسط تشيلسى لتعويض رحيل تونالى

حسم نادي ميلان الإيطالي أولى صفقاته الصيفية هذا الموسم، بعدما توصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم لاعب الوسط روبن لوفتس تشيك.

ويسعى ميلان لتعويض رحيل ساندرو تونالي نجم وسط الروسنيري إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صفقة تاريخية.

وقال الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو"، أن ميلان وتشيلسي توصلا لاتفاق لضم تشيك مقابل 16 مليون يورو، و4 ملايين متغييرات.

تشيك لعب موسمه الثامن مع البلوز وشارك في 155 لقاء وسجل 13 هدفًا.

ويعتبر تشيك من شباب البلوز حيث خرج مرتين للإعارة لصفوف كل من فولهام وكريستال بالاس في مواسم 2017 و2020.

ويعد ساندرو تونالي أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف ميلان الإيطالي، لكن هناك رغبة من جانب ملاك النادي في بيعه للاستفادة من قيمة الصفقة الكبيرة التي ستنعش خزائن الروسونيري.

شارك ساندرو تونالي في 48 مباراة مع ميلان بكل المسابقات الموسم الماضي، وأحرز هدفين وصنع 10 أهداف.

ويرتبط النجم الشاب ساندرو تونالي صاحب الـ 23 عامًا، بعقد مع ميلان الإيطالي ينتهي في يونيو 2027.