ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: ميلان يحسم صفقة وسط تشيلسى لتعويض رحيل تونالى

لوفتس تشيك
لوفتس تشيك

حسم نادي ميلان الإيطالي أولى صفقاته الصيفية هذا الموسم، بعدما توصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم لاعب الوسط روبن لوفتس تشيك.

ويسعى ميلان لتعويض رحيل ساندرو تونالي نجم وسط الروسنيري إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صفقة تاريخية.

وقال الصحفي الموثوق "فابريزو رومانو"، أن ميلان وتشيلسي توصلا لاتفاق لضم تشيك مقابل 16 مليون يورو، و4 ملايين متغييرات.

تشيك لعب موسمه الثامن مع البلوز وشارك في 155 لقاء وسجل 13 هدفًا.

ويعتبر تشيك من شباب البلوز حيث خرج مرتين للإعارة لصفوف كل من فولهام وكريستال بالاس في مواسم 2017 و2020.

ويعد ساندرو تونالي أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف ميلان الإيطالي، لكن هناك رغبة من جانب ملاك النادي في بيعه للاستفادة من قيمة الصفقة الكبيرة التي ستنعش خزائن الروسونيري.

شارك ساندرو تونالي في 48 مباراة مع ميلان بكل المسابقات الموسم الماضي، وأحرز هدفين وصنع 10 أهداف. 

ويرتبط النجم الشاب ساندرو تونالي صاحب الـ 23 عامًا، بعقد مع ميلان الإيطالي ينتهي في يونيو 2027.

ميلان تشيلسى روبن لوفتس تشيك لوفتس تشيك تشيلسى الإنجليزى

الأكثر قراءة

نجاح لا ينكره أحد.. خبراء: طفرة فى القطاع الزراعى.. وقفزة غير مسبوقة فى الصادرات

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل مقتل مواطن وزوجته على يد شقيقه بالجيزة

"تضامن الإسكندرية": 16 أسرة كانوا يقيمون بعقار ميامى وقت انهياره

منتخب مصر يواجه تونس وديًا بالقاهرة.. 12 سبتمبر

تحويلات مرورية لتنفيذ توسعة كوبرى 15 مايو بالجيزة

الصحة: انتشال جثمان ضحية ومصابين من تحت أنقاض عقار سيدى بشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟