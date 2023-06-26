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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: ليس لنا علاقة بتمرد "فاجنر" على الرئيس الروسى

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها أوضحوا لموسكو أنهم لم يشاركوا في حركة التمرد القصيرة التي قامت بها مجموعة فاجنر في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واصفا إياها بأنها "جزء من صراع داخل النظام الروسي".

وأضاف بايدن أنه تحدث مع حلفاء الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ لتنسيق الرد على التمرد وطلب من فريق الأمن القومي الاستعداد لمجموعة من السيناريوهات.

تابع بايدن: "لقد اتفقوا معي على أنه يتعين علينا التأكد من أننا لم نعطِ بوتين أي عذر - دعني أؤكد، لم نعطِ بوتين أي عذر- لإلقاء اللوم على الغرب، وإلقاء اللوم على الناتو".

أردف: "أوضحنا أننا لسنا متورطين. لا علاقة لنا بذلك. كان هذا جزءًا من صراع داخل النظام الروسي"، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

وقاد زعيم فاجنر يفجيني بريجوزين تمردًا مسلحًا استهدف قادة الجيش الروسي، متهمًا إياهم بإفساد الحرب في أوكرانيا، وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم روسيا الولايات المتحدة حركة التمرد القصيرة موسكو

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