ختام تجارب المنتخب الوطنى للجيت كون دو بدمياط

اختتم اتحاد الجيت كون دو فعاليات تجارب المنتخب الوطني للعبة الجيت كون دو بالصالة المغطاة برأس البر.

وأجريت منافسات اختيار المنتخب الوطني للجيت كوندو، بمشاركة ٤٠٠ لاعب ولاعبة تم من خلالها اختيار، وتشكيل أول منتخب للعبة وسيمثل مصر في المحافل الإفريقية والعربية والدولية القادمة، بحضور منطقة دمياط للجيت كون دو.

ولعبة الجيت كون دو هو نظام دفاعي وهجومى وتغنى طريق القبضة الضاربة، وتحتوي علي عدة أحزمة ودرجات منها أبيض طالب مبتدئ "توداى"، وأخضر طالب متقدم "سن كاي"، وأزرق/ مساعد مدرب ثانوى "سي سك"، وبنى مدرب ثانوى "شوداى"، وأسود 1_2 دان مدرب رئيسي "سي باك"، وأسود وأحمر 3_4 دان / مقرر مدربين "سيفو"، وتتميز بأنها من أقوى الألعاب وتحاكى الشارع وتتميز بالسلاسة في حركاتها وقوتها، وهي مجمعة من عدة فنون قتالية.