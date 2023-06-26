تحويلات مرورية لتنفيذ توسعة كوبرى 15 مايو بالجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال إزالة جسم كوبرى 15 مايو بدايةً من أعلى شارع كورنيش النيل حتى أعلى شارع نبوى المهندس بالإتجاهيين"، وذلك ضمن أعمال توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو، واستحداث مطالع ومنازل، ما يستلزم الغلق الكلى للكوبرى.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة بدءًا من الساعة 12صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 27 /6 /2023 ولمدة (ثلاثة أشهر)، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان وترغب فى السير أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق الزمالك، ووسط القاهرة تسلك منزل كوبرى 15 مايو المستحدث المؤدى لمسرح البالون، واستكمال السير بشارع 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى لكوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث المؤدى لمناطق الزمالك ووسط القاهرة.

تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق الزمالك، ووسط القاهرة لاستكمال السير إتجاه مناطق 6 أكتوبر وميدان لبنان إلى التوسعة الخاصة بالكوبرى، والتى تتسع لعدد 4 حارات مرورية، والتى تم الانتهاء منها بكامل طول كوبرى 15 مايو ثم استكمال السير بإتجاه مناطق مدينة ٦ أكتوبر وميدان لبنان.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.