وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ: 30 يونيو من الأحداث التاريخية التى غيرت مصر

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزرعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو من الأحداث التاريخية التي غيرت مصر في العصر الحديث، خاصة أنها كانت نموذجا لتكاتف كل قوى الشعب على هدف واحد وهو الصالح الوطني.

قادرون على تخطى التحديات بتكاتفنا

وأضاف خلال تصريحاته لقناة dmc، أنه خلال 10 سنوت يوجد طفرة حقيقة في المشروعات التي تمت إقامتها، وذلك رغم وجود التحديات التي عشناها ومازلنا نعيشها في النواحي الاقتصادية والتحديات الخارجية، ولكننا قادرون على أن نتخطاها بتكاتفنا وتعاوننا.