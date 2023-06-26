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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيرمينو ونيفيز.. صفقات سعودية تهدد عرش الكرة الأوروبية

فيرمينو
فيرمينو

بات الدوري السعودي وجهة لكبار النجوم العالميين، وذلك في ظل سعي المملكة لجذب أنظار العالم في شتى المجالات، ومن ضمنها كرة القدم.

محاولة السعودية تقابلها للأسف محاولات من الغرب في البلاد الأوروبية، لإفشال ذلك المخطط، رغم سلامته وسلامة أهدافه، فالبعض في أوروبا يرفض خروج كبار النجوم صوب المملكة، وكأن الكرة باتت حكرًا على الأوروبيين فقط.

لم يعارضوا في أوروبا انتقال كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نجولو كانتي وعدد من اللاعبين، إلى السعودية، بحكم أنهم كبار في السنة ويعيشون آخر سنواتهم المهنية، لكن مع تداول بعض الأسماء الأخرى، وإبرام صفقات جديدة بالفعل للاعبين أصغر في السن، بدأت صيحات الأوروبيين، لأنهم أدركوا بأن الدوري السعودي بات يهدد عرشهم بالفعل في صدارة كرة القدم، وتلك فقط كانت البداية!

في هذا التقرير، نستعرض صفقات سعودية تهدد عرش الكرة الأوروبية

– البرتغالي روبين نيفيز إلى الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل 55 مليون يورو.

الصفقة هزت عرش الكرة الاوروبية، لأنه لاعب يبلغ من العمر 26 عامًا، يلعب مع منتخب البرتغال، وكان هدفًا لنادي برشلونة وعدة فرق أخرى للتعاقد معه هذا الصيف.

– البرازيلي روبيرتو فيرمينو إلى أهلي جدة السعودي

لم تتم الصفقة بعد، لكن لاعب ليفربول السابق وافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي في صفقة انتقال حر.

فيرمينو أحد أفضل مهاجمي الكرة العالمية آخر السنوات، كان هدفًا لـ ريال مدريد، برشلونة، ويوفنتوس لتدعيم الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

– الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر

أحد أفضل متوسطي الميدان، قائد فريق إنتر الإيطالي المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بات قريبًا من الانتقال إلى النصر السعودي.

بروزوفيتش حظى باهتمام كبير من برشلونة، لكنه قد يزامل كريستيانو رونالدو قريبًا في النصر.

روبين نيفيز الهلال روبيرتو فيرمينو الاهلي السعودي مارسيلو بروزوفيتش النصر

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