تحرك سريع من مجلس الشباب المصري لإنقاذ ضحايا عقار الإسكندرية

تحرك عدد من لجان الإغاثة داخل مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى موقع العقار المنهار بالإسكندرية والذي يقع بشارع خليل حمادة، بحي المنتزة أول، ويتكون من 14 طابقا، والذي شهد انهيار الجزء الأمامي منه.

في ذلك السياق، أوضح د. محمد ممدوح أن فور ورصد الحادثة من خلال المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري في قطاع الدلتا ، والذي أفاد بوقوع الحادث تحرك عدد من الشباب داخل المجلس من محافظتي البحيرة والإسكندرية للتعامل مع تبعات الواقعة علي أرض الواقع والمساعدة في عملية الإخلاء ودعم فرق الحماية المدنية بجانب تنظيم المواطنين ومنع التكدس لتسهيل عملية الإنقاذ تحت إشراف النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشباب المصري والتي بدورها عملت على تسريع الإجراءات لنقل المصابين.

ومن جانبها، أشارت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشباب المصري أنه فور علمها بالحادثة تحركت على الفور من محافظة البحيرة إلي الاسكندرية لتقديم الدعم مع شباب مجلس الشباب المصري وتسريع إجراءات نقل المصابين ودعم فرق الحماية المدنية خاصة في ظل تواجد عدد كبير من المواطنين أسفل العقار المنهار، كما تم تنظيم طوقا من الشباب لمنع التجمهر من قبل المواطنين لتسهيل وتسريع رفع الأنقاض، خاصة مع توجيه د. محمد ممدوح بزيادة اعداد الشباب الممثل لمجلس الشباب المصري ورفع حالة الاستعداد لمساعدة ضحايا الحادث وأسرهم .

الجدير بالذكر أن المجلس اعتزام عدد من أعضاء البرلمان من رؤساء اللجان بمجلس الشباب المصري التقدم بطلبات إحاطة للسيد وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية حول موقف العقارات المهددة بالانهيار على مستوى الجمهورية وضرورة تكليف المحافظين بعمل حصر ورصد لحال كافة العقارات لتجنب تكرار مثل هذا الحادث .

