الصحة: انتشال جثمان ضحية ومصابين من تحت أنقاض عقار سيدى بشر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن إصابة مواطنين، وانتشال جثمان أول ضحايا حادث انهيار عقار سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي الخدمة الطبية، مشيرا إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف في موقع الحادث؛ لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، تحسبًا لوجود أي مصابين أو حالات وفيات أخرى.

ودفعت وزارة الصحة بـ 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ورفعت حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبًا للتعامل مع أي إصابات محتملة، كما تستمر حالة الاستعداد في المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وهي مستشفيات (شرق المدينة- أبوقير- الجمهورية- راس التين- جمال حمادة).

وأكدت الوزارة استمرار أعمال رفع الأنقاض من قبل الدفاع المدني، والقوات المسلحة، وكذلك إجراءات التعامل الطبي من قبل هيئة الإسعاف المصرية، وجار المتابعة.