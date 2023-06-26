مصدر أمنى: انتشال جثمان أولى ضحايا عقار سيدى بشر المنهار (صور)

أكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قوات الحماية المدنية نجحت في انتشال جثمان أولى ضحايا عقار سيدي بشر المنهار بمحافظة الإسكندرية.

وتابع المصدر أن قوات الحماية المدنية نجحت في انتشال جثمان أولى ضحايا حادث انهيار عقار خليل حمادة المكون من 14 طابقًا، بمحافظة الإسكندرية.

وأكد المصدر أن قوات الحماية المدنية تواصل أعمال البحث تحت أنقاض العقار المنهار للتأكد من عدم وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وتواجدت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في موقع العقار المنهار والمكون من 14 طابقًا، للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وتسبب الانشطار النصفي في انهيار العقار الذي يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجارٍ التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

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