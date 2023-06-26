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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسماعيلية": رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، عن رفع حالة الطورائ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصح ية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال حطب، إنه تم التأكد ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظة الإسماعيلية، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أى حالات مرضية.

وأكد وكيل صحة الإسماعيلية استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الطوارئ بكافة المستشفيات لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف حطب "رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الإسماعيلية، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية؛ لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وشدد وكيل صحة الإسماعيلية علي انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.

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