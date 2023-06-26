أمير عبدالمجيد: لحنت قصائد المولد العلي بطلب من الدكتور علي جمعة

كشف المايسترو أمير عبدالمجيد، عن مفاجأة جهزها للاحتفال بالمولد النبوي القادم، قائلًا إن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابقن طلب منه تلحبن القصائد الموجودة في مؤلفه المولد العلي.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مولانا علي جمعة كتب المولد علي، جمع فيه كل ما قيل في الموالد عن سيدنا النبي، السيرة تشرح بكلام أو قصائد على مر التاريخ، والكتاب به قصائد عمرها ألف سنة، ألف و200، وقصائد جديدة، وطلب مني ألحن القصائد، وقال لي اتكلم باسمي، وهو شرف كبير لي".

وأردف: "لما شفت القصائد والكتاب، قلت إننا بنعمل احتفال الليلة المحمدية، وأعطيت الكتاب للدكتور أشرف زكي هيقوم بإخراجه، وسراج عبدالقادر كتب سيناريو وقصة لطيفة على المسرح".

ولفت إلى أنه من منتصف شعبان، عكف على تلحين تلك القصائد، وتم اختيار 5 مطربين لغناء القصائد وهم: محمد الحلو، مي فاروق، محمد محسن، أسامة الشريف، وأحمد سعد، وعبيدة ابنته.

وختم: "أنا محب مخلص لسيدنا النبي، لا أملك إلا محبته، الحب لله ولرسوله".