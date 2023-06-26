البعثة الأممية بالسودان: ملتزمون بالجهود التي تؤدي لحل سلمي بالخرطوم

جددت البعثة الأممية بالسودان، اليوم الإثنين، تأكيدها على الالتزام بالجهود التي تؤدي إلى حل سلمي في السودان.

وذكرت البعثة الأممية بالسودان في بيانها: “ندعو جميع الأطراف المتحاربة بالسودان للجوء للحوار لحل الخلافات”، مشيرة إلى أن مئات المدنيين نزحوا إلى إثيوبيا جراء العنف في إقليم النيل الأزرق.

يواجه أكثر من 100.000 طفل فروا من الصراع في السودان أخطارًا جديدة وسط الوضع اليائس في تشاد، حيث يؤدي بدء موسم الأمطار إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من المحتاجين.