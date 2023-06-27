تزوج من ملكة جمال الكون.. نساء في حياة محرم فؤاد

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد الذي رحل عن عالمنا في 27 من يونيو عام 2002.

محرم فؤاد فنان مصري راحل اشتهر بالغناء والتمثيل، ولد في 25 يونيو 1934 وتوفي في 27 يونيو 2002، له العديد من الأغاني والأفلام الناجحة، مثل "حسن ونعيمة" و"الملكة وأنا".

نساء في حياة محرم فؤاد:

عُرف محرم فؤاد بتعدد زيجاته، حيث تزوج 7 مرات في حياته، وكانت أول زوجة له هي الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ولكن زواجهما انتهى بالطلاق بعد فترة قصيرة.

وتزوج بعد ذلك من سيدة أجنبية لم يذكر اسمها، ولكنه انفصل عنها أيضًا وتزوج من اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه الوحيد "طارق"، وقيل إنه كان له علاقة سرية بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه من ماجدة، مما أدى إلى انفصاله عنها لكن ميرفت نفت ذلك.

وكان الزواج الرابع لمحرم فؤاد هي ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، التي شاركته بطولة فيلم "الملكة وأنا"، لكنهما انفصلا بعد ذلك في نهاية السبعينات، وتزوج من الفنانة عايدة رياض لكن زواجهما تعرض للخلافات والأزمات، حتث اتهمت عايدة في قضية آداب شهيرة وطلقها محرم، كانت آخر زوجة له هي المذيعة التلفزيونية منى هلال، التي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية في عام 2002.

أعمال خالدة للراحل محرم فؤاد:

بلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلماً أولها حسن ونعيمة، مع سعاد حسني ومحمود السباعي في العام 1959م وفي العام 1961، وقدم فيلم "نصف عذراء" مع زبيدة ثروت ومحسن سرحان وفي العام 1960م فيلم "وداعا يا حب" مع مريم فخر الدين.

كما قدم محرم فؤاد للمسرح الغنائي مسرحيتين هما "دنيا البيانولا" و"القشاط"، وللإذاعة قدم مسلسلين "حب ونغم" و"حياة كامل الخلعي" وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900 أغنية منها 500 أغنية بين العاطفية والشعبية و 400 أغنية وطنية لمصر والعالم العربي منها 20 أغنية لفلسطين لدرجة أن البعض كان يظن أنه فلسطيني الأصل.