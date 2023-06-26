خالد الجندي: ملامح وجهك قد تدخلك الجنة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أبواب كثيرة تدخلك الجنة، مشيرًا غلى أن النبي (ص) قال "اتقوا النار ولو بشق تمرة".

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "إللي بيدخل النار معندوش دم، مش قادر يتق النار بشق تمر، أنت عارف إنك تقدر تدخل الجنة بملامح وجهك، سيدنا النبي يقول "لا يحقرن أحدكم من المعروف شئ ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".

وأردف: "البسمة نوع من الصدقات، تبسمك في وجه أخيك صدقة، نيتك الطيبة تدخلك الجنة لأنها نوع من أنواع الصدقات، إفشاء السلام صدقة، والنبي قال تهادوا تحابوا، ومن دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول ولك مثلما دعوت له، ورجل لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وإعانة الملهوف، والعطف على اليتيم، والأمر بالمعروف، كل هذه أعمال تدخلك الجنة".