"الرقابة النووية" تناقش التنمية المستدامة في دورية يونيو 2023

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد الثالث من مجلتها الدورية يونيو 2023 تحت عنوان “التنمية المستدامة.. واستراتيجيات معهد التخطيط القومي”.

تضمن العدد الثالث من المجلة التي تناقش "التنمية المستدامة" مقالاً لـ د.أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، سلط من خلاله الضوء على أبرز جهود المعهد لتوطين أهداف التنمية المستدامة واستشراف آفاق المستقبل، من خلال الأنشطة والبرامج التدريبية والعلمية التي يقدمها في هذا الصدد، فضلاً عن جهود تطوير أدواته وإمكاناته لنشر ثقافة التخطيط والتنمية ودعم متخذ القرار.

يأتي إطلاق هذا العدد في إطار الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، لإبراز ما تم تحقيقه من إنجازات تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك بأقلام نخبة من المتخصصين التنفيذين.

وقال الدكتور أشرف العربي: ولعل معهد التخطيط القومي، بصفته مركزاً فكرياً وطنياً يقع على عاتقه مسؤولية تقديم الدعم التخطيطي والتنموي لمتخذي القرار وصناع السياسات على جميع المستويات، من خلال خدمات بحثية تدريبية استشارية وتعليمية ومجتمعية تنافسية، باستخدام أفضل الأساليب والممارسات العلمية والشراكات الفعالة محلياً وخارجياً، بما يمتلكه من خبرات وكوادر بشرية متخصصة في التخطيط والتنمية المستدامة".

ومجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.