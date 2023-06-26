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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استعدادا لعيد الأضحى.. "منيع" يشدد على ذبح الأضاحي بالأماكن المخصصة

المهندس علاء منيع
المهندس علاء منيع

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن وجود مجموعة عمل طوارئ طوال أيام الإجازة، وتم وضع خطة لمتابعة سير العمل، وكذلك متابعة المرافق الحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجه المهندس علاء منيع بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل في المرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في مختلف الأحياء، واستمرار أعمال النظافة، وعدم الخروج عن الأماكن المخططة لذبح الأضاحي خلال فترة العيد.

ويهيب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بضرورة أن يقوم جهاز المدينة بالشروع في أعمال إزالة المباني المخالفة أو أي أعمال تسبب الضوضاء أو الإزعاج للمواطنين خلال عطلة العيد.

وأكد المهندس علاء منيع رئيس الجهاز أنه سيتم المرور الدوري على كافة أحياء المدينة من قبل الإدارة المختصة والمكلفة بالعمل طوال فترة إجازة العيد، وفي حالة وجود أي أعمال جارية للتنفيذ سيتم الإزالة فوراً والتحفظ على أدوات البناء، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي حالة الإبلاغ عن أي أعطال في المياه، الصرف، النظافة، الأعمدة الكهربائية، أو مخالفات البناء، يرجى الاتصال بالخط الساخن 15100 الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة ويتلقى شكاوى المواطنين. 

24 ساعة إزالة المخالفات أضحى الخط الساخن يوم الاثنين المقبل

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