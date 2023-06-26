قائد فاجنر: نريد محاسبة المسؤولين عن الأخطاء خلال العملية العسكرية بأوكرانيا

قال قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، اليوم الإثنين، إن المدن الروسية استقبلت المجموعة بالأعلام وكان السكان سعداء بوجودهم وسطهم، بعد التمرد المزعوم.

وخرج رئيس مجموعة فاجنر عن صمته لأول مرة منذ تمرد مجموعته على الجيش الروسي، بتوجيه رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة للإعلام.

وكشف بريجوجين، أنه لا أحد من المقاتلين وافق على توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، مردفاً: "مسيرتنا أظهرت مدى التنظيم الذي يجب أن يكون عليه الجيش الروسي".

كما أوضح أن تحرك المجموعة لم يكن هدفه الإطاحة بالقيادة الروسية، معرباً عن أسفه حول تورط مجموعته في إسقاط مروحيات روسية.

وتابع بريجوجين: "نريد محاسبة المسؤولين عن الأخطاء خلال العملية العسكرية بأوكرانيا"، مؤكدا: "لم نقتل أي جندي روسي خلال مسيرتنا وسيطرنا على مدينة روستوف بالكامل".