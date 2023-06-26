بروتوكول تعاون لترميم وتجديد مبنى فرع المعهد التكنولوجي بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين كلا من المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان عنه الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، ومديرية الاسكان بالمحافظة عنها المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمطروح لترميم وتجديد وصيانة مبنى فرع المعهد بمطروح.

جاء ذلك بحضور د.عصام فرج خليفة وكيل المعهد لشؤون المجتمع والبيئة والدكتور سيد هارون جمعة المشرف على فرع المعهد بمطروح والدكتور سيد محمد إبراهيم والدكتور محمد حمدى زكى و المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار تعاون المحافظة مع إدارة المعهد في تحقيق الاستقرار لطلاب المعهد فرع مطروح والحفاظ على منشآت المعهد ورفع كفاءتها مع تنفيذ أعمال الحماية المدنية واستكمال خطط التطوير بالمعهد ليكون بالشكل اللائق ويواكب جهود تطوير منظومة التعليم.

وقدم د.جمال محمد هاشم، خالص الشكر الي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح لجهودهم ودعمهم للعملية التعليمية ولجهود المعهد التكنولوجي بالمحافظة.