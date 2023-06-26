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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "صك الأضاحي" استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

 أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "صك الأضاحي"، والتي تأتي سعياً من المؤسسة لإدخال السرور والفرحة على الأُسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية في عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت شعار ( صك الخير مايتفوتش).

وتسعي المؤسسة لتشجيع المواطنين على المشاركة في صكوك الأضاحي، سعيًا للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة في قرى الريف المصري. 

كما تطرح المؤسسة الصك البلدي بقيمة  (7900)جنيهًا، ولحوم الصدقات (400) جنيهًا، فضلًا عن ضمان الحصول على جودة عالية للحوم، حيث يتم تربية المواشي في مزارع مؤسسة حياة كريمة.

فيما تتولى المؤسسة مهمة ذبح الأضاحي وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها، كما تسمح للمضحين بحضور عمليات الذبح والحصول على أنصبتهم الشرعية وفقًا لرغبتهم. وتتيح المؤسسة عدة طرق لشراء صكوك الأضاحي من خلال البنوك على  الحساب الموحد للمؤسسة  رقم 45004500، أو من خلال موقعها الإلكتروني www.hayahkarima.com

مصر حياة كريمه الريف المصري صك الأضاحي عيد الأضحى

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