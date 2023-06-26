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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

152 توصية و4 مشروعات قوانين.. حصاد مشاركة حزب الجيل فى الحوار الوطنى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أعد حزب الجيل الديمقراطي، انفوجرافًا خاصًا بحصاد مشاركته في جلسات الحوار الوطني التي تم انعقادها خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي تناولت مناقشته العديد من القضايا المهمة التي شارك الحزب فيها برؤى ومقترحات من كافة الممثلين عن الحزب.

حيث شارك في جلسات الحوار ٢١ متحدثًا عن الحزب، بواقع مشاركة ٩٠٪ عن فئة الشباب، بالإضافة إلى ١٠٤ مشاركين في حضور الجلسات، وصلت فيها نسبة مشاركة الشباب من الحزب إلى ٧٢٪.

فخلال ٢٧ جلسة خاصة بالحوار الوطني، خُصص للحزب ٣٤ كلمة تضمنت ١٥٢ توصية مقدمة في كافة الموضوعات التي تناولتها الجلسات، بجانب تقديم ٤ مشروعات قوانين بشأن منظمة مكافحة التميز، والمحليات، وحرية تداول المعلومات، والانتخابات البرلمانية.

الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني حزب الجيل الديمقراطي حرية تداول المعلومات تداول المعلومات الجيل الديمقراطي

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