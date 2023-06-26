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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة "طلاب الخارج" بنسبة نجاح 99.5% للإعدادية و99.3% للابتدائية

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة "أبناؤنا فى الخارج" للشهادتين الابتدائية والإعدادية- الدور الأول للعام ‏الدراسي 2022/2023‏‎، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفي حضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزيَّة للامتحانات.

وبلغت نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية 99.3%، حيث نجح 325 طالبًا من إجمالي 339، في حين بلغت نسبة النجاح في المرحلة الإعداديَّة 99.5%، حيث نجح 248 طالبًا من إجمالي 252.

وأكَّد الدكتور الضويني حرصَ فضيلة الإمام الأكبر على دعم أبنائه المقيمين بالخارج وصقلهم بعلوم الدين والدنيا، وتوفير سبل الدعم الممكنة التي تمكِّنهم من مسايرة أقرانهم بالداخل، حتى يكونوا خير سفراء للأزهر في الخارج.

كما تقدَّم وكيل الأزهر بخالص التَّهاني للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح، متوجهًا بالشكر لوزارة الخارجية المصريَّة؛ لجهودها في تسهيل مهمة إجراء الامتحانات الخاصة بهؤلاء الطلاب؛ من خلال السفارات والمراكز الثقافية المصرية المنتشرة في الدول التي يقيم بها أبناء الأزهر.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

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