احتفالًا بعيد الأضحى.. «التحالف الوطنى» يستعد لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى، إن أكثر من 25 جمعية أهلية تعمل تحت مظلة التحالف ستقدم مساعدات عينية ونقدية للأسر الأولى بالرعاية مع حلول عيد الأضحى المبارك، وفقا لقاعدة بيانات متوافرة لدى التحالف وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الموجودة بكل جمعية بما يكفل تحقيق الدعم في جميع محافظات الجمهورية، فى ظل توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير المزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف “عبدالقوي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نجاح مبادرات التحالف لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، على رأسها مبادرة "كتف فى كتف"، ساهمت فى توزيع المساعدات على الأسر بشكل احترافي للوصول لأكبر عدد من الأسر، مشيرا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ انطلاق بداية أعماله فى مارس 2022 بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو يعمل على قدم وساق لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها.

وأكد أن الجمعيات الأهلية تأخد على عاتقها دورا كبيرا فى ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والأسر الأكثر احتياجًا بداية من أول أيام العيد حتى انتهاء أيام التشريق حتى يتم توزيع الأضاحي على الأسر المستهدفة.

توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير- عضو التحالف الوطني، إن المؤسسة استعدت لاستقبال العيد من خلال توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية، وهذا العام توسعت فى مشروع صك الأضحية لتوصيل اللحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالإنابة عن المضحين فى ذبح أضاحيهم بحسب الشروط الشرعية التى أقرتها دار الإفتاء المصرية فى هذا الشأن وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قرى مصر، وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحسب عدد أفراد الأسرة والحالة الاقتصادية لها.

وأكد “زمزم” في تصريحات لـ"الدستور" أن الذبح يتم وفقا للمعايير الشرعية وبحسب التوقيتات لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلي عصر آخر أيام التشريق، لافتا الى أن التوزيع يتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع مديريات التضامن فى المحافظات المستهدفة وبالتنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية حتى يكون التوزيع مباشرة بعد الذبح.

وأعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف عن استمرار حملة صك الأضحية باعتبارها من أهم الحملات التى تقدمها المؤسسة سنوياً للأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى، وفقا للتوقيتات الشرعية لعمليات الذبح، فيما وضعت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني، خطة عمل تستهدف توزيع المساعدات على مليون و350 ألف كيلو لحوم على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية فى جميع محافظات الجمهورية ونجوعها ومدنها، خصوصًا القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية والحدودية.