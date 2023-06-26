50 غرفة مجهزة.. أول صور لمجسم المدينة الشبابية فى الوادى الجديد

حصلت «الدستور» على أول صورة من مجسم المدينة الشبابية المزمع إقامتها بمركز الداخلة بالوادي الجديد بعد جدال واسع بين رواد مواقع التواصل حول كيفية التصميم بعد صدور بيان المحافظة بأنها ستكون على الطراز البيئي المستوحي من التراث الواحاتي.

«الدستور» تواصلت مع الدكتور محمد حسنين ربيع، عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، المصمم والمشرف على تنفيذ المدينة الشبابية بمركز الداخلة الذي أكد أن المدينة الشبابية المزمع تدشينها في مدينة موط ستكون مثل القرى الموجودة داخل الغردقة والجونة بطراز عالمي.

وأضاف ربيع أن المدينة الشبابية التي بدأ العمل في تنقيذها منذ أيام تحتوي على 50 غرفة مجهزة بالكامل، تحتوي على لاستقبال كبار الزوار والأفواج السياحية من مختلف بلدان العالم ويوجد بها مكان مخصص للسياحة العلاجية، وكذلك حمام سباحة أوليمبي وآخر في منتصف المنتجع من الداخل ومطعم وكافيتريا وملاعب رياضية وصالة جيم كبري للجنسين وصالة مغطاة، وصالة لكرة التنس، كما تحتوي على قاعة مؤتمرات لتنفيذ الاجتماعات الكبري.

وأوضح المشرف على تنفيذ المشروع أن المدينة الشبابية ستكن مستعدة لاستقبال الأفواج السياحية بهدف تنشيط السياحة الداخلية للمحافظة مع إمكانية السياحة العلاجية داخل المدينة الشبابية المزمع إنشاؤها والمتكاملة من جميع الإمكانات، لافتًا إلى أن المباني والإنشاءات تبني بالمسلحات والسقف قباب من الطوب كقرى حسن فتحي بمواصفات عالمية وإنشاءات عالية الجودة.

بدوره، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تم البدء في أعمال الحفر والإنشاءات بمشروع المدينة الشبابية البدوية بمدينة موط بمركز الداخلة والمقامة على مساحة ١٢ فدانًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنشآت الرياضية وتطوير الأنشطة الشبابية واستغلال طاقات الشباب.