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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية مكثفة لمراقبة محال اللحوم والأسواق بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، عدد من الحملات لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن الأطعمة والمواد الغذائية؛ لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 51 كيلو جرام من اللحوم المستوردة، يتم تسييحها وبيعها على أنها لحوم بلدي (غش تجاري).

كما تم تحرير 10 مخالفات تموينية منها “عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، لحوم مكشوفة، تشغيل عمالة بدون شهادة صحية”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير 20 مخالفة للمخابز منها “إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، عدم إعطاء بون الصرف، عدم وجود سجل، عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، التصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم”.

وفي مركز ومدينة القصاصين الجديدة، نفذت حملة تموينية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، إدارة الصحة، وإدارة التموين، والوحدة المحلية، والتي قامت بالمرور على محال ومنشآت بيع اللحوم، المجازر، والشوادر.

وأسفرت الحملة عن إعدام 45 كيلو لحمة غير محتفظة بالخواص الطبيعية، كما تم تحرير 9 محاضر جنحة صحية" لعدم وجود شهادات صحية"، 9 محاضر جنحة صحية "لعدم نظافة المنشآت والعرض في مكان غير نظيف"، 9 محاضر جنحة صحية "لنقل اللحوم في سيارات غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بحملة تموينية لمتابعة الأسواق بقرية الظاهرية وبالتعاون مع إدارة التموين بالتل الكبير والإدارة الهندسية بالقرية، أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية.

كما قامت إدارة تموين فايد اليوم الاثنين، بحملة تموينية؛ لمراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بالمحال التجارية والأسواق، والتفتيش على محال الجزارة. 

وذلك بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري، الصحة، الإشغالات، الأزمات والكوارث ورخص المحال بالوحدة المحلية.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، نُفذت حملة تموينية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، إدارة الصحة، إدارة التموين والوحدة المحلية، والتي قامت بالمرور على محلات ومنشآت بيع اللحوم، المجازر والشوادر، أسفرت عن تحرير 6 محاضر "لعدم وجود شهادة صحية"، 4 محاضر "لعرض اللحوم مكشوفة"، و4 محاضر "لعدم الإعلان عن الأسعار".

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