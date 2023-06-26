محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالية الشباب والرياضة بذكرى 30 يونيو

شهد جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الثقافة.

كان في استقبال المحافظ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، السيد شمس الدين، وعلي أبوأحمد، واللواء سعيد عمارة، ومحمد زكي، وباسم حجازي، وياسر منير، والدكتورة منى عبدالعاطي، والمقدم أيمن كمال والمقدم أحمد زاهر نائبي المستشار العسكري للمحافظة.

وتفقد محافظ كفرالشيخ معرض الفنون التشكيلية الذي شارك به 20 شابًا وفتاة من أعضاء مركز الفنون بلوحاتهم الفنية، وتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية على مدار 10 أعوام بقيادة الرئيس السيسي، وعقب ذلك قدمت العروض الفنية بدأها بإلقاء الطالبة مريم أسامة، بقصيدة شعرية "اسمعيني يا بلادي"، أعقبها أداء فريق الموسيقى والكورال بمركز الفنون بالمديرية، وعروض العزف الموسيقية، والغناء الفردي، بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وقيادات المديرية.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن الاحتفالية هذا العام بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة جاءت لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقًا لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية، وانتقلت فيها مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، فهي الثورة التي أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن، بتوجيهات وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ثورة 30 يونيو فتحت المجال لتمكين جيل كامل من الشباب المصري للمشاركة في الحياة السياسية، مشيرًا إلى النسبة الكبيرة التي يحتلها الشباب في مجلسي النواب والشيوخ، وتولى مسئولية حقيبة نائب وزير أو نائب محافظ، وتواجد كيانات سياسية وحزبية قائمة على سواعد الشباب.