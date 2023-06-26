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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يطرح "خلص على قلبي" احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح  النجم الكبير عمرو دياب، أحدث أغنياته بعنوان “خلص على قلبي” بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

الأغنية من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي ، ميكساج وماستر أمير محروس ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور .

يذكر ان النجم عمرو دياب كان محور حديث حلقة هامة من برنامج غرفة الموسيقى بالاذاعة البرازيلية منذ أيام في سابقة هي الاولى من نوعها مع مطرب مصري وعربي .

وفي برنامج يدعى  "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي، يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه.

وتحدث “مارسيللو” خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب حيث وصفه بأن الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

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