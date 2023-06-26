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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالي يطالب لاعبي المنتخب الأوليمبي بالفوز على مالي والجابون

المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى

عقد البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبى، جلسة خاصة مع لاعبى المنتخب لرفع الروح المعنوية بعد الحزن الذى سيطر عليهم عقب التعادل مع النيجر سلبيا في أول جولات المنتخبين في البطولة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وطالب ميكالي لاعبيه بنسيان مباراة النيجر والتركيز فى المباراتين المقبلتين أمام مالى والجابون والفوز بهما يؤكد تأهل المنتخب إلى الدور قبل النهائي من البطولة .

وكان المنتخب الاولمبي قد أضاع عدد كبير من الفرص السهلة أمام النيجر  التى كانت كفيلة بحصول المنتخب على أول ثلاث نقاط له بالبطولة وتصدى القائم والعارضة لأكثر من كرة خطرة للمنتخب  
ويواجه المنتخب الاولمبي نظيره المالي يوم الاربعاء في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا .

ويحتل المنتخب المالى صدارة مجموعة مصر بعد الفوز على الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد .

وتقام البطولة من مجموعتين المجموعة الأولى تضم المغرب و غينيا وغانا و الكونغو والمجموغة الثانية تضم مصر والنيجر ومالى و الجابون ويصعد أول وثانى من كل مجموعة للدور قبل النهائي ويتأهل أول ثلاث منتخبات فى البطولة إلى الأولمبياد وصاحب المركز الرابع يلعب مباراة مع رابع اسيا لتأهل احدهما للاولمبياد.

أسامة فيصل الألعاب الأولمبية البرازيلي روجيرو ميكالي البطولة الأفريقية باريس 2024 دورة الألعاب الأولمبية

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