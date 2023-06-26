أشرف صبحي يفتتح ورشة عمل "مراجعة التحديثات النهائية للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء"

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورشة عمل "مراجعة التحديثات النهائية للاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات الدفاع ، الداخلية، الاوقاف ، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم ، التعاون الدولي، البيئة ، الخارجية، التخطيط، الثقافة، العدل، العمل، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الكنيسة ، الأزهر، ومركز معلومات مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، وجهاز تنمية المشروعات الهيئة العامة للرقابة المالية، البنك المركزي، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة .

قال وزير الشباب والرياضة:" هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية تجاه الشباب وتم وضعهم على رأس الأولويات، وأصبح لدينا إطار قادر علي تطوير وتحسين طاقات شباب مصر وفق طرق علمية حديثة تواكب التغيرات والتطورات العالمية، تماشياً مع مواد الدستور المصري وخاصة المادة رقم 82".

تابع الدكتور أشرف صبحي:" على مدار الفترة الماضية بذلت جهود كبيرة من خلال وزارة الشباب والرياضة تنسيقاً مع الشركاء، والتي بدأت منذ عام 2021 للعمل على صياغة استراتيجية وطنية للشباب والنشء يكون هدفها الأول هو تعزيز مكانة الشباب المصري وبناء وتطوير قدراتهم، وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم خلال الخمس سنوات القادمة من خلال تنسيق الإمكانيات والجهد والعمل الحكومي والمجتمعي والدولي تجاه قضايا الشباب والنشء المختلفة".

تابع وزير الشباب والرياضة : "إنه بالتنسيق مع الوزرات والهيئات المختلفة تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء بالتنسيق مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم مناقشتها وتكثيف المشاورات حولها مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشباب بمختلف محافظات الجمهورية، مما أتاح الفرصة للجميع وخاصة الشباب في التعبير عن آرائهم وإدراج هذه الآراء في الاستراتيجية، والتي تعكس مفرداتها مطالب و أراء الشباب من خلال تبني منهجية التخطيط التشاركي والاستماع لرأي الشباب والنشء المصري بكافة الطرق والآليات المتاحة حتي تكون الاستراتيجية محققة لمبدأ أن تكون من الشباب وإلي الشباب".

أشار الدكتور أشرف صبحي الي اهمية ورشة العمل المنعقدة للوقوف على التحديثات النهائية للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء قبل اطلاقها بشكل رسمي، مشيداً بالآراء والمقترحات التي تم طرحها من مختلف الوزرات والجهات المختلفة خلال ورشة العمل.

وتناولت ورشة العمل تقديم وعرض أهداف ورشة العمل واستعراض لمحة حول الإطار العام للاستراتيجية والتقدم المحرز في تطويرها، استعراض ربط محاور الاستراتيجية ببرنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة وفقاً للإطار العالمي لأهداف التنمية المستدامة، واستعراض دور UNFPA في الاستراتيجية ، واستعراض المدي الزمني للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ليكون 2023- 2027 واتساقه مع الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، والتي اطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور السيدة إيلينا بانوفا- المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدداً من الوزراء، حتى تتوافق الاستراتيجية وتواكب كافة المتغيرات والتوجهات العالمية والدولية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، علاوة على استعراض مهام الوحدة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء بوزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع الجهات فيما يخص عمل الوحدة التنفيذية.

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