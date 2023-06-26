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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«أمي السبب».. مأساة عشرينية تعاني من مس شيطاني في دار السلام

«مس جنوني أم علاج روحاني».. مأساة عاشتها فتاة عشرينية منذ سنوات عندما أصيبت باضطراب عقلي أدى إلى هذيانها وتسببت في إصابتها في حالة صرع وهيجان دائم وعندما حاول شقيقها السيطرة عليها بمساعدة والدته تسبب في قتلها بمنطقة دار السلام.

معاينة تصويرية

وأجرى المتهم معاينة تصويرية وسط تشديدات أمنية ومثل طريقة تعديه على شقيقته حتى توفت أمام والدته دون قصد منه.

-تفاصيل الواقعة
البداية عندما وصلت الفتاة «م. أ» لسن الثانية عشر عامًا، وهنا بدأ عليها اضطراب في الشخصية وبدأت تعاني من حالة الاكتئاب ونتيجة للدجل والشعوذة باتت الأسرة تلف على الدجالين بحجة العلاج من المس ولكن الأمر مع مرور الوقت زاد سوءًا.

وبدأت حالة الفتاة تنهار حتى تحولت من مجرد مرض نفسي واكتئاب إلى هذيان وصرع وسلوك عدواني تسبب في جعل اسرتها تحتجزها وتمنعها من الخروج دون التفكير في علاجها عند طبيب مختص للتخلص من حالة الصرع التي تنتابها.

وبدأ من هنا رحلة الأسرة للف على المعالجين الروحانيين -كما يسمون أنفسهم- ولكن دون فائدة فحالة الفتاة في انحدار تام حتى يوم الواقعة، أصيبت الفتاة لحالة صرع وهياج استمر لفترة وعندما حاول شقيقها لسيطرة عليها، لم يفلح فاستعان بوالدته التي اقترحت عليه ضربها بحزام، ولكن إحدى الضربات كانت قاتلة لها تسببت في سقوطها على الأرض ووفاتها في الحال.

 

-أقوال الشهود

وقال شهود العيان إن الشاب ذو سمعة طيبة في المنطقة، وأنهم يعلمون منذ فترة أن الفتاة تعاني من سوء الحالة النفسية وتتعرض لنوبات من الصرع والهياج، ويوم الواقعة كانت تعاني من نوع من الهياج العصبي، فحاول السيطرة عليها والتعدي عليها بالضرب بمساعدة والدته وتعدى عليها بحزام.

وأضافوا أنهم سمعوا أن الفتاة صدمتها سيارة وتوفيت، ولكن عندما تم اكتشاف أمر الشاب اعترف بالحقيقة ظنًا منه أنه يعالجها.
 

-مناظرة الجثة
وتبين من مناظرة النيابة للجثة عن وجود آثار ضرب وتعذيب وكدمات وسحجات بسائر الجسد، من الممكن أحداثها بالضرب وليس إصابات حادث مرورى، وتم التحفظ على المتهم.
 

- بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مفتش صحة بدار السلام باشتباه فى وفاة فتاة عمرها 20 عاما، على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة فتاة.
بمناقشة الشاب قرر بوفاة شقيقته في حادث سير وقامت رجال المباحث باصطحابه ليرشدهم عن مكان الحادث وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين كذب رواية الشاب.
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قاتل دار السلام علاج روحاني

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