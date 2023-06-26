شهود عيان في واقعة انهيار عقار سيدي بشر: "أخرجنا السكان من المنور بسلم خشبي"

قال شاهد عيان على انهيار عقار (خليل حمادة) في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، إنهم تفاجئوا بصرخات واستغاثات السكان وفرارهم من العقار في أثناء انشطار نصفين بشكل مفاجئ.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن أهالي الشارع استعانوا بسلم خشبي ووضعوه على الجانب الأيمن من العقار حيث يوجد ممر على جزء المناور، لإخراج المواطنين من الشبابيك خلال لحظات انهيار العقار.

وفي السياق، قالت سيدة إنها كانت تمر صدقة من الشارع وعند وقوفها لشراء طعام سمعت دوي وانفجار شديد، وبدأ الرؤية تتلاشى في المكان بسبب انهيار العقار، مشيرة إلى أن الشباب تحركوا سريعا تجاه لإخراج السكان وظلت متواجدة في محيط العقار للاطمئنان عليهم.

وتابعت أن العقار به مستأجرين بينهم أسر سودانية، مؤكدًا أن شقق هذا العقار تؤجر للمصطافين.

وتوجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وأكد اللواء محمد الشريف أننا نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله، مشيرا إلى أنه جاري رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال ﻻنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كوردون بمحيط العقار، لافتاً إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وقد تم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لإستقبال أي حالات.