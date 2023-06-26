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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرق طوارئ ودعم نفسى.. الاستعانة بـ"الهلال الأحمر" فى حادث "عقار الإسكندرية"

فريق الهلال الأحمر
فريق الهلال الأحمر

قال محمد ناصر، مسئول فريق الهلال الأحمر المتواجد في موقع حادث انهيار عقار الإسكندرية، إن فرقتين مكونتين من 10 أفراد متواجدتان في الموقع كأول خط استجابة متواجد مع هيئة الإسعاف والحماية المدنية.

وأشار "ناصر"، لـ"الدستور"، إلى استخراج 4 مصابين في الصباح، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية، وكانت حالاتهم مستقرة، والإصابات خفيفة.

مهمة فرق الهلال الأحمر في مواقع الحوادث تسبقها تدريبات للاستعداد للطوارئ، وفقًا لما قاله مسئول الفريق، لافتًا إلى أن هناك فرق طوارئ للتدخل، وفرقًا للنقل للمستشفيات، بينما يكون هناك فريق آخر للدعم النفسي يكون متواجدًا مع المصابين وذويهم، وفرق لإنشاء مأوى بديل للمتضررين.

فريق الهلال الأحمر
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