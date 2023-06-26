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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير دولى: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند "ثقل فى المحيط الإقليمى"

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية

أوضح الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، في قصر الاتحادية، معلقًا "أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمصر هي الأولى من نوعها منذ عام 1997م فهي شديدة الأهمية وبالغة الآثر".

وقال، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، إن هناك تاريخًا طويلًا في التعاون بين مصر والهند قديمًا أو حديثًا، حيث تمثل العلاقات بين البلدين ثقلًا واقتصاديًا كبيرًا في المحيط الإقليمي، وظهرا بشكل إقليمي قوي، ولكن مختلف وبنموذج جديد يعبر عن استقلالية القرار في عصر الاستقطابات الدولية.

وتابع أن زيارة مودي إلى مصر تعكس وجود رغبة وإرادة سياسية لدى صناع القرار في الدولتين الكبيرتين، من أجل نسج ونقل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، منوهًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لنيودلهي في يناير الماضي هي نقطة تحول حقيقية في مسار العلاقات المصرية الهندية، خاصة أن الرئيس شارك كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند، لتوافق هذا الاحتفال الكبير مع مرور 75 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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