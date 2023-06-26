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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

جهاز العبور: استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى

المهندس أحمد رشاد
المهندس أحمد رشاد الشريف

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية كالكهرباء ومرافق المياه والصرف الصحي والأمن وغيرها من الإدارات المعنية. وأكد على أن غرفة طوارئ الجهاز تعمل على مدار ٢٤ ساعة وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بها، وربطها بغرفة العمليات بالهيئة، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تخصيص رقم الخط الساخن ١٥١٠٠ لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم أثناء عيد الأضحى المبارك.

ونوّه المهندس أحمد رشاد على إدارة التنمية والنظافة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين، وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين وساحات الصلاة. ولمراعاة الجانب المجتمعي وتيسيرًا على السكان بالمدينة، تم التنبيه على الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمدينة، وكذلك الشركات المنفذة لبعض المشروعات الخاصة بالمياه والصرف بالمدينة، بإخلاء كافة المواقع من المعدات والتشوينات، وإزالة كافة الاشغالات بالطرق داخل المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وعدم ترك أي مسارات حفر بدون ردم وإزالة نواتج الحفر من المواقع، وفتح كافة الطرق أمام المارة والسيارات.

وأضاف بأنه تم التأكد من فاعلية محطات المياه وجاهزية روافع الصرف بكامل طاقتها خلال فترة العيد بالإعداد اللازمة، وتشمل أطقم التشغيل والتأمين، وسائقي ومشغلي المعدات، والمهام التي يمكن استخدامها في حالة حدوث طارئ لا قدر الله.
وأفاد أنه تم التأكد من فاعلية شبكات المياه وتواجد أيضًا أفراد الجهاز العاملين في فترات أجازة العيد، وتم التنبيه عليهم بالاستنفار التام في حالة حدوث طارئ لا قدر الله. وأشار إلى أنه تم التنبية على نوبتجية شبكات الإنارة بالإضافة إلى فرق النوبتجية من الجهاز، وتم التنبيه على الشركات بالقيام بأعمالهم خلال فترة أجازة العيد بنفس القوة.

وأشار إلى أنه تم تشغيل خدمة شحن كروت عدادات المياه مسبقة الدفع بمقر جهاز تنمية مدينة العبور طوال أيام الأجازة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين وضمان سير العمل بشكل منتظم دون انقطاعات خلال الأجازة.

ووجه رئيس الجهاز إدارة الزراعة بالتنبيه على شركات صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة بالتواجد خلال أيام أجازة العيد للاستمرار في صيانة المسطحات والحفاظ عليها، بالإضافة إلى ذلك.
كما تم التنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتعاون المستمر خلال فترة العيد لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بنفس الكفاءة مع تأمين كافة المحطات والموزعات والمحولات من قبل مباحث الكهرباء.

عيد الأضحى المرافق الـ٢٤ ساعة رفع الاستعداد لقصوى

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