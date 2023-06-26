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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز شخص لحيازته عملات محلية ودولية خارج السوق المصرفية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الاثنين، حجز أحد الأشخاص بالقاهرة، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لحيازته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية"، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

أحد الأشخاص الأجهزة الأمنية التحقيق السوق المصرفية الشروق وبدر

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