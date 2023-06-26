حبس المتهم بالشروع فى قتل أحد الأشخاص وسرقته بالإكراه

قررت نيابة مدينة نصر اليوم الاثنين حبس المتهم بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه والشروع في قتله بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

البداية عندما ورد بلاغ من إحدى السيدات تفيد بقيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض بوجه ابنها وسرقة متعلقاته الشخصية أثناء سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى القائمة على النشر، وباستدعائها ونجلها "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه وإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه وإحداث إصابته، والاستيلاء على هاتفه المحمول ومشغولات فضية كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته الهاتف المحمول والمشغولات الفضية المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.