محافظ الإسكندرية: نتابع لحظة بلحظة جهود رفع أنقاض العقار المنهار

تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية، بموقع انهيار عقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف أولًا بأول على أرض الواقع.

وقال اللواء محمد الشريف: نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله، مشيرًا إلى أنه جارٍ رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددًا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال لإنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف، وعمل كردون بمحيط العقار، لافتًا إلى أن هناك 10 سيارات إسعاف مجهزة متواجدة في الموقع، وتم إخطار المستشفيات القريبة من الموقع لتكون على الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجه صباح اليوم إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

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اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية