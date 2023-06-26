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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لمنع أى أزمات مستقبلًا.. لجنة التخطيط تدرس تمديد عقد محمود متولى

محمود متولي
محمود متولي

تدرس لجنة التخطيط تمديد عقد محمود متولي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من أجل غلق الملف مبكرًا وعدم الانتظار حتى آخر لحظة.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة قررت حسم ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الموسم المقبل لمنع أي أزمات مثلما حدث في ملف تجديد عقود الثلاثي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحسين الشحات.

وأضاف المصدر أن اللجنة اتفقت على البدء بالمدافع محمود متولي من أجل غلق الباب أمام رحيله بسبب تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعب فى ظل صعوبة ضم مدافع جديد فى الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط أرجأت ملف الثنائي محمد أفشة ومحمد شريف لحين النظر في بعض العروض الخليجية التي وصلت إليهما مؤخرًا.

محمود متولى لجنة التخطيط محمود الخطيب كولر تمديد اعقو

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