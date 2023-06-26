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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك الدولي: نعمل على زيادة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

البنك الدولي
البنك الدولي

أكد البنك الدولي أنه يعمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في زيادة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن هدفه ضمان تكافؤ الفرص للجميع بصرف النظر عن نوع الجنس.

ونتيجة لذلك أطلق البنك الدولي استراتيجية 2016-2023 للمساواة بين الجنسين لمواجهة التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين والتمكين، وهي تركز على أربعة مجالات رئيسية يمكن للعملاء من القطاعات الخاص والعام على تركيز الاستثمارات وجهود إصلاح السياسات لضمان المشاركة الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة:

وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين القدرات البشرية، من خلال سد الفجوات المتبقية بين الجنسين في مجال الصحة و خفض وفيات الأمهات وتحسين قدرة النساء على الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية - في التعليم - وإتمام الفتيات للتعليم الثانوي، وتسرب الأولاد من التعليم الثانوي، وتحسين جودة التعلم للفتيات والفتيان على حد سواء - وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. 

كما تعمل الاستراتيجية على إزالة الحواجز التي تحول دون ملكية النساء للأصول والسيطرة عليها - الأراضي والمساكن والحسابات المصرفية - وتحسين إمكانية الحصول على التمويل والتكنولوجيا وخدمات التأمين اللازمة لجعل هذه الأصول منتجة، بالإضافة إلى إزالة القيود التي تحول دون توفير وظائف أكثر وأفضل للنساء، والتركيز على النقل الآمن من العمل وإليه، وخدمات رعاية الأطفال وغيرها من رعاية الأسرة، والتدريب على المهارات الرقمية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة على الوظائف والحصول على الفرص الاقتصادية.

كما تهدف الاستراتيجية على تعزيز قدرة المرأة على التعبير عن رأيها وتمثيلها، بما في ذلك من خلال إشراك الرجال والفتيان، للتصدي للتحديات المتعلقة بزواج الأطفال، والعنف القائم على نوع الجنس، والأعراف الاجتماعية، وتمثيل المرأة ومشاركتها وصنع القرار في هياكل حوكمة تقديم الخدمات المحلية، لا سيما المياه والطاقة والمدارس ولجان إدارة المراكز الصحية ولجان التنمية المحلية.

البنك الدولي التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة ا المساواة بين الجنسين المرأة

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