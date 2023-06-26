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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواهب الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو على المسرح الكبير

أوبرا
أوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو حيث يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلا لطلاب فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور صابر عبد الستار بمشاركة فصل البالية تدريب وتصميم رقصات عايشة فؤاد وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 30 يونيو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي تدعم روح الانتماء منها النشيد الوطنى، بلد التاريخ، سلم على الشهداء، مصر التي في خاطري، يا أغلى اسم في الوجود، مصر يا أم الدنيا، حبيبتي من ضفايرها، يا حبيبتي يا مصر، أحلف بسماها، هنحب مين غيرها، تحيا مصر، طوبة فوق طوبة، الله الله على المستقبل، تعرف تتكلم بلدي، أقوى من الزمن، المصريين هما، ابن الشهيد، مصريتنا وطنيتنا، إن كان على قلبي ، زي ما هي حبها وعلى باب مصر.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية أقامت عدة فعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو شارك بها مختلف فرقها الفنية وتضمنت مجموعة من المؤلفات الغنائية والموسيقية الحماسية.

30 يونيو الأطفال والشباب الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المركز القومي للسينما المركز القومي المخرجة الفيلم التسجيلي

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