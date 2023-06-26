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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بعيد الأضحى

الأب الربان فيليبس
الأب الربان فيليبس عيسى

أرسل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، برقية تهنئة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

جاء نص التهنئة: “معالي رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجزيل الاحترام والتقدير.. يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، برئاسة قداسة سيدنا البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، ونيافة المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع إخوتنا وأحبائنا، بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.
 


وأضاف: “مصلين إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة، وأن يمدكم بالعون، ويبارك جهودكم الحثيثة للنهوض بمصر الغالية، لتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة في بناء الجمهورية الجديدة، واستعادة دور البلاد الرائد في المنطقة والعالم. مع الصلاة لكم بكل نجاح وتقدم”.

 

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يهنئ شيخ الأزهر بالعيد

كما أرسل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

جاء نص التهنئة: صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الجزيل الاحترام.. باسم قداسة سيدنا البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، ونيافة المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، نتقدم نحن الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر والمجلس الموقر، بخالص التهاني القلبية لفضيلتكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نشكر لفضيلتكم الاستمرار بمدِّ جسور التواصل، وتبادل المحبة بين كنيستنا والأزهر الشريف، في سبيل تطوير العلاقات بوتيرة مستمرة".

 

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