كشف تفاصيل جديدة حول أسباب انهيار "عقار الإسكندرية"

قال عدد من سكان عقار السلام المنهار بشارع خليل حمادة بنطاق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، إن نصف العمارة انهار بشكل مفاجئ، صباح اليوم الإثنين، مشيرين إلى أن هناك إصلاحات وبناء مخالفا كان يجري بالداخل ومن أعلى.

وأشارت إحدى الملاك بالعقار، إلى أنها تمتلك شقة سكنية بالعقار المنهار، ولم تكن هي وأسرتها موجودة بها، ولكن يتواجد بها مستلزمات عرسها بالكامل.

وأضافت أن السيدة المسؤولة عن اتحاد ملاك العمارة اتخذت إجراءات وإصلاحات داخلية بجانب بناء أعلى العقار، وهو مخالف للقانون، لافتة إلى أن عددا من سكان العقار كانوا بصدد تكوين شكوى ضد هذه السيدة، التي انحرفت عن القانون باتخاذ إجراءات مخالفة داخل العقار.

في ذات السياق، قال آخر، إن العقار من الداخل كان متهالكا بشكل كبير، حيث كان تتم بداخله إصلاحات ولكن كانت الحوائط مشبعة بالمياه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن انهيار نصفه بسبب أن النصف الآخر ملتحم مع العقار المجاور له.

وأضاف أن العقار يوجد أسفله سوبر ماركت، و2 مقهى، ناد ليلي وحتى الآن الحماية المدنية تعمل على استخراج الأفراد من تحت الأنقاض، بجانب وجود سيدة تم نقلها مصابة بكسر في ذراعها إلى المستشفى.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

عقار الإسكندرية المنهار

عقار الإسكندرية المنهار

عقار الإسكندرية المنهار

عقار الإسكندرية المنهار