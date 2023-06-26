مصدر بـ"التعليم": ارتفاع نسبة نجاح اللغات بالثانوية العامة عن العام الماضي

تواصل كنترولات تصحيح مواد الثانوية العامة 2023، أعمال تقدير درجات مادة اللغة العربية ومواد اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الإثنين.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح في مواد اللغة الأجنبية الثانية جاءت مرتفعة فى مادة اللغة الفرنسية تليها اللغة الألمانية ثم الإيطالية.

وأضاف المصدر، أن نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي في مواد اللغات.



وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.