يتميز بمواصفات تقنية عالية.. أبرز المعلومات عن القمر الصناعي «مصر سات 2»

شهدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (مصر سات 2) في مقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن القمر الصناعي (مصر سات 2):

يعد مصر سات 2 هو القمر الصناعي الثاني الذي تم تطويره بالتعاون بين مصر والصين، وقد تم تجميع القمر الصناعي في مصر بالتعاون مع شركة "China Academy of Space Technology" الصينية.

ويقدم القمر الصناعي خدمات الاتصالات والبث التلفزيوني والإنترنت عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيساعد في تعزيز الاتصالات وتوسيع نطاق الإنترنت في المناطق النائية والمحرومة في مصر والمنطقة بشكل عام.

و يتميز القمر الصناعي "مصر سات 2" بمواصفات تقنية عالية، حيث يبلغ وزنه حوالي 5 أطنان، ويحتوي القمر الصناعي على 16 نظاماً للاتصالات الفضائية بين الأقمار الصناعية والأرض، كما يمتلك قدرة عالية على تحمل التداخلات الكهرومغناطيسية والأشعة الكونية، كما يتمتع بقدرة عالية على تحديد مواقع الأجهزة اللاسلكية والهواتف الذكية، كما يوفر خدمات الاتصالات الصوتية والبيانات للحكومات والشركات والمؤسسات في المنطقة.

ويأتي تطوير القمر الصناعي "مصر سات 2" في إطار الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وتوفير خدمات الإنترنت عالية الجودة في المناطق النائية والمحرومة، وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والصين في مجال الفضاء والتكنولوجيا.

ويعد القمر الصناعي "مصر سات 2" إضافة هامة للبنية التحتية للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، ويشكل تطوير القمر الصناعي "مصر سات 2" جزءًا من استراتيجية مصر الطموحة للتطور التكنولوجي وتطوير البنية التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

يجب الإشارة إلى أن مصر قد أبرمت اتفاقية مع الصين في تطوير القمر الصناعي "مصر سات 2"، وذلك في إطار التعاون الثنائي في مجال الفضاء والتكنولوجيا. وقد تم تصميم وتطوير القمر الصناعي بواسطة مهندسين مصريين وصينيين، وتم إطلاقه إلى الفضاء بواسطة صاروخ "لونغ مارش 4 ب" الصيني.

ويعد تطوير القمر الصناعي "مصر سات 2" إنجازًا تكنولوجيًا هامًا لمصر والصين، ويشكل مثالًا على التعاون الثنائي الناجح في مجال الفضاء والتكنولوجيا بين البلدين، ويعكس هذا التعاون العلاقات الودية والمتينة بين مصر والصين، ويعزز التعاون المشترك في مجالات أخرى مثل التجارة والاستثمار والثقافة والتعليم.