"تكنولوجيا الأغذية" ينظم برنامجًا تدريبيًا حول "طرق تصنيع زيتون المائدة"

واصل معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي النشاط التدريبي في خدمة المجتمع، والذي يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع التصنيع الغذائي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الفاقد خلال مراحل التصنيع، لإنتاج غذاء صحي وآمن بتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية. وبناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، يتم تقديم الدعم الفني والتقني للعاملين في قطاع التصنيع الغذائي لرفع كفاءتهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية. وذلك نظرًا للإقبال المتزايد من العاملين في مجال تصنيع زيتون المائدة.

ونظم المعهد برنامج تدريبى بعنوان "طرق تصنيع زيتون المائدة و تحديات التصدير" لعدد من المستثمرين والعاملين فى مجال تصنيع زيتون المائدة و كذلك لأصحاب مزارع الزيتون تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد وإشراف د. عاطف سعد، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

وأشار عرفات إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول في إنتاج زيتون المائدة، حيث يمثل زيتون المائدة 70% من إجمالي إنتاج الزيتون، كما احتلت مصر المركز الأول عالميًا في محصول 2019 /2020م والمعلن من قبل المجلس الدولي للزيتون. وتتميز مصر بزراعة أصناف عديدة من الزيتون، منها أصناف زيتية تحتوي على نسبة زيت تتراوح بين 15-20% وأصناف لزيتون المائدة، بالإضافة إلى أصناف ثنائية الغرض تجمع بين صفات الأصناف السابقة وتحتوي على نسبة زيت بين 15-20%. وتتميز ثمار أصناف زيتون المائدة بعدة صفات، منها أن الثمار متوسطة إلى كبيرة الحجم، سميكة اللب، جذابة المظهر، ذات قشرة ملساء، ذات قدرة عالية على تحمل التداول، سهلة التصنيع، ذات نواة صغيرة ملساء غير ملتصقة باللحم، وطعمها جيد بعد التصنيع وتتحمل الحفظ.

من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى رفع كفاءة العاملين فى مجال تصنيع زيتون المائدة وتدريبهم على كل ما هو جديد فى طرق تصنيع زيتون المائدة، وكذلك تصنيع زيتون مؤكسد من الزيتون الأخضر، بالإضافة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على خصائص جودة زيتون المائدة.

وأضاف أن البرنامج التدريبى يضم حزمة من الموضوعات الهامة منها: مواصفات زيتون المائدة، والطرق الأساسية لتصنيع زيتون المائدة، والخطوات الرئيسية للحصول على زيتون مؤكسد من الزيتون الأخضر، وتقييم جودة زيتون المائدة، والطرق الجديدة لتخليل أصناف الزيتون المصري، والتصدير والقيمة المضافة لزيتون المائدة.