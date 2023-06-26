اختتام فعاليات مهرجان الألعاب المائية في الجونة

اختُتِمَتْ فعالياتُ مهرجانِ الألعابِ المائيةِ في مدينةِ الجونةِ بمحافظةِ البحرِ الأحمرِ بمشاركةِ ١٤ دولةً، وهو واحدٌ من أهمِّ المهرجاناتِ الرياضيةِ في مصر، ويتمتَّعُ بشعبيةٍ كبيرةٍ بين الرياضيينَ والمشجعينَ على مستوى العالم، وذلك تحت رعايةِ وزارةِ الشبابِ والرياضةِ.

أُقيمَ المهرجانُ بالتعاونِ بينَ فريقِ Fly Event والإدارةِ العامَّةِ للسياحةِ والفعالياتِ الرياضيةِ بوزارةِ الشبابِ والرياضة، وبحضورِ العديدِ من المسؤولينَ والشخصياتِ الهامَّةِ في المجالِ الرياضيِّ والسياحيّ.

ضمَّ المهرجانُ عددًا من الأنشطةِ المائيةِ تنوَّعتْ ما بينَ رياضةِ الطيرانِ الشراعيِّ (الكايت سيرفينج)، والتزحلقِ على الماءِ (الويك بورد) والإبحارِ بالمراكبِ الشراعية، والتجديف، بمشاركةِ لاعبينَ مصريِّينَ ودوليِّينَ تنافسوا للفوز بجوائزَ ماليةٍ وصلَ قدرُها إلى ٣٥٠ ألف جنيه مصريّ.

شهدت الفعاليات حضور الدكتور شريف السمرا المدير التنفيذي للمهرجان، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات والأحداث الرياضية، بالإضافة إلى أعضاء الإدارة، ومحمد عاشور رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بالجونة، وممثلين عن إدارة الجونة والاتحاد المصري للشراع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن مهرجان الألعاب المائية بالغردقة يعد فرصة هامة لتعزيز السياحة الرياضية في مصر، ويساهم في نشر الوعي الرياضي، مقدمًا الشكر والتقدير للفريق المنظم على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية.

ونوَّه وزير الشباب والرياضة بدعم الوزارة للأحداث الرياضية والعمل على التنمية الرياضية داخل المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة توفير كافة الإمكانيات وتقديم كل الدعم اللازم في ضوء التوسع في إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

فيما أكد المسئولون عن تنظيم المهرجان على أن هذه الفعالية تعد فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية في مصر وجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم، ويساهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر في المجال الرياضي والترويج للسياحة الرياضية في البلاد.