الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع "عقار الإسكندرية" المنهار

دفعت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع حادث انهيار عقار سيدي بشر المكون من 13 طابقًا فور وقوعه، لنقل الضحايا والمصابين فور استخراجهم من أسفل الأنقاض.

وطلبت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية سرعة ورود تحريات المباحث حول انهيار عقار سيدي بشر المكون من 13 طابقًا المأهول بالسكان، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وتكليف الحماية المدنية بسرعة رفع أنقاض العقار للبحث عن ناجيين أو ضحايا، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

كانت قد تسبب العقار المنهار في انفجار ماسورة غاز طبيعي أسفل الأنقاض ونشوب حريق، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية والسيطرة عليه.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

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