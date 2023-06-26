رفضت وظيفتي الجديدة.. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

"زوجتي رفضت وظيفتي الجديدة وقالت أنت ستفضحني وسط عائلتي وسيقولون: زوج راندا سائق'".. بهذه الكلمات بدأ “مصطفى .م” دعواه التي تحمل رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٣ والتي طالب فيها بإثبات نشوز زوجته.

وقال الزوج: “أنا حاصل على بكالوريوس تجارة وكنت أعمل في مكتب محاسبة، ومنذ فترة أغلق المكتب ومعه أغلقت كل فرصي في العمل بشركة محترمة بمرتب جيد.. وبعد بحثي عن فرصة عمل استمرت لمدة سنة كاملة، ادخرت خلالها أموالًا من الأقارب والأصدقاء لأنفقها على بيتي، ثم قررت تحويل سيارتي لخدمة أوبر والعمل عليها بجانب البحث عن وظيفة مناسبة”.

وأضاف مصطفى: “عندما علمت زوجتي بعملي كسائق، جن جنونها وقالت إنها فضيحة لها بعائلتها، حاولت بقدر الإمكان التحدث معها وإخبارها بأنها وظيفة حلال وأيضاً ليست دائمة بل لفترة محدودة حتى أتمكن من العثور على فرصة مناسبة، لكنها تركت المنزل وغادرت وطلبت الطلاق إذا استمريت في هذا العمل، وعندما لجأت لأهلها وجدتهم بنفس الموقف ونفس الكلام، وبعد أربعة شهور رفضوا العودة للمنزل، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية ضدها لإثبات نشوزها”.