قبول دفعة جديدة بالثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور

أكد المهندس محمد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة أنه إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتنمية التعليم الفنى لإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لسوق العمل والإنتاج والمساهمة فى كافة خطط وبرامج التنمية والبناء التي تشهدها الدولة فى شتى المجالات والقطاعات، وبالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

تعلن المدرسة الثانوية الفنية الصناعيه لمياة الشرب والصرف الصحي بدمنهور عن قبول دفعه جديدة من الطلاب الجدد ( بنين فقط) للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م، حيث تقبل المدرسة الطلاب المصريين الحاصلين علي الإعدادية العامة دور أول عام ۲۰۲۳ بحد أدنى ٢٦٠ درجة والإعدادية الأزهرية دور أول بنين فقط عام ۲۰۲۳ بحد أدنى ٤٥٥ درجة "۹۳%" ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الاعدادية المهنية والدمج وذلك وفقا لشروط التقديم التالية:-

يتم التقديم علي موقع شركة مياه الشرب بالبحيرة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق (۲۰۲۳/۷/٤) حتى الاحد الموافق ۲۰۲۳/۷/۲۳ علي الرابط التالي :http://www.bwadc.com.eg

ويتم اختيار طلب الالتحاق من اللينك ثم المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور،وبالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة يتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة لنفس العام ٢٠٢٣ على ان يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول "٢٦٠ " درجة ٩٣% والاولوية للاعلى مجموعا،و بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام ٢٠٢٣ يشترط الحصول على ٩٣ % كحد ادنى للقبول وسوف يتم قبول نسبة ٥% من طلاب الشهادة الازهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين والأولوية للأعلى مجموع بعد إجتياز إختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الاعدادية العامة.

كما يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات البحيرة، كفر الشيخ ،الدقهلية ، دمياط حسب تنسيق كل محافظة على حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز إختبار القدرات والمقابلات الشخصية،و يشترط حصول الطالب على نسبة ٦٠% من إختبار القدرات.

كما يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء إختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة علي موقع شركة مياه الشرب بالبحيرة يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۷/۲٥م علي الرابط التالي http://www.bwadc.com.eg

تجرى إختبارات القدرات التحريرية والالكترونية للطلاب المرشحين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وفقا لاعلى مجموع للطلاب المتقدمين حيث تتم لطلاب محافظة البحيرة الأحد ٣٠ يوليو وطلاب كفر الشيخ الاثنين ٣١ يوليو وطلاب الدقهلية ودمياط الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣

كما تجرى المقابلات الشخصية للطلاب الذين تم ترشحيهم وفقا لاعلى مجموع من الطلاب المتقدمين اعتبارا من الأحد ٦ أغسطس وحتى الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣، مع ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية أو الأزهرية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية للإطلاع عليها عند حضور الإختبارات في نفس يوم الامتحان ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون أصل شهادة الإعدادية أو بيان النجاح للشهادة الإعدادية ،وتجري امتحانات القدرات" التحريرى - الالكترونى " في مواد "عربي - انجليزي - رياضيات - علوم - حاسب الى".

كما يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها،و ألا يزيد سن الطالب عن ١٨ سنه عند التقديم في ٢٠٢٣/١٠/١ ، مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية لتقديمها مع طلب الالتحاق"صورة الشهادة الإعدادية "الوجهين " - صورة بطاقة ولى الأمر - صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي الأمر - صورة شهادة الميلاد".