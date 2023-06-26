"10 سنوات على ثورة 30 يونيو".. لماذا ثار الشعب لرفض حكم الجماعة الإرهابية؟

تحدث ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعة الإسلامية، عن الفترة التي حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية، مصر.

وقال فرغلي، خلال لقاءه على قناة DMC، إن العام الذي حكم فيه الإخوان مصر كشف أكاذيبهم حول مشروعات اقتصادية وتنموية ليس لها وجود، معلقًا: “النهضة كانت فنكوش".

وتابع، الجماعة كان لديها أزمات في التعامل مع المواطنين والتصورات السياسية وفي كل شيء، وكشفت فترة حكمهم كل ما يخص التنظيم وحلفائهم أيضا، مشيرا إلى أن الشعب المصري أدرك بعد مرور عام تحمل فيه الكثير من الصعوبات، استحالة وجود نظام فاسد بهذا الشكل على أرض مصر ليخرج الشعب المصري بجميع أطيافه للمشاركة في ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

واستكمل: "ما حدث بعد سقوط الإخوان من جرائم فاق ما حدث من جميع الجماعات على مدار 80 عاما سابقا، حيث شاهد الجميع في عام 2013 حجم الإرهاب وتصاعده حتى عام 2017 حتى بدأت الجماعة الإرهابية تنتهي وتنحدر بداية من عام 2018 بالعملية الشاملة ليشهد الجميع فكرهم من عمليات تفجير عن بعد واغتيالات ومواجهات مباشرة بأسلحة وتشكيلات مسلحة، ومحاولة لإرهاب الدولة والشعب”.