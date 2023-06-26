ننشر التخصصات الجديدة للتعليم الفني والمزدوج في دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على فتح تخصصات جديدة بنظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعليم الفنى كفصول مٌلحقة بمدارس دمياط الجديدة الفندقية ورأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية و أيضًا مدرستى دمياط الثانوية الزراعية العسكرية و فارسكور الثانوية الزراعية العسكرية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة ورؤيتها نحو التوسع فى منظومة التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفنى لتأهيل الطلاب لسوق العمل وفتح تخصصات جديدة تخدم المجتمع المحلى.

وتتضمن تلك التخصصات ،مهنة مطاعم وجبات سريعة بمدرسة دمياط الجديدة الفندقية ،ومهن فنى مشرف غرف و فنى طاهى و فنى مضيف بمدرسة رأس البر الفندقية العسكرية للخدمات السياحية ،ومهن فنى إنتاج الدجاج و فنى الصناعات الغذائية و فنى إنتاج الألبان وتصنيع منتجاتها بمدرستى دمياط الثانوية الزراعية العسكرية و فارسكور الثانوية الزراعية العسكرية.



واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ، بحد أدنى للقبول بمجموع ٢٣٨ درجة .

كما جاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات مجموع ٢٠٠ درجة ، واعتمدت " المحافظ " أيضًا تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى بفئات التعليم الصناعى العام والمهنى و التعليم التجارى الفندقى وكذلك الزراعى و التعليم المزدوج " صناعى ، زراعي ، تجارى " ،والتعليم التجارى المزدوج والزراعى المزدوج وأيضًا الفندقى المزدوج ، و فصول الخدمات للتعليم الفنى الصناعى والتعليم الفنى التجارى حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط نتيجه القبول ومن ثمّ قررت اعتماد تنسيق القبول بالمدارس التعليم العام في محافظة دمياط بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بقيادة المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط .